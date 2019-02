Der Strom- und Gasanbieter Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH (BEV) hat Ende Januar 2019 Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es seine Kunden nicht mehr beliefern kann, Begründung: gestiegene Energie-Beschaffungskosten.

Die BEV gehört zu den sogenannten Strom-Discountern, die mit Niedrigpreisen um Kunden werben. Viele Kunden sind über Vergleichsportale wie Verivox und check24 an den Energieversorger vermittelt worden, der wegen seiner sehr günstigen Tarife oft weit oben gelistet.

Zehntausende Kunden in NRW betroffen

Von Vergleichsportalen ganz oben gelistet

Verbraucherschützer schätzen, dass die BEV bundesweit eine halbe Million Kunden mit Strom und Gas versorgt hat. Nachfragen des WDR bei einigen Stadtwerken haben ergeben, dass in NRW vermutlich mehrere Zehntausend Kunden betroffen sind. In Münster sind es 1.300, in Wuppertal und Aachen um die 3.000 und in Wuppertal gleich 7.000 Betroffene.