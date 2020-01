Brexit: Das bedeutet der EU-Ausstieg der Briten für Verbraucher

Entscheidend ist dabei der Beginn des Studiums: Wer mit seinem Auslandssemester während der Übergangszeit beginnt, wird es auch nach den bisher geltenden Regeln beenden können, heißt es beim Deutschen Akademischen Auslandsdienst.

Geringerer Schutz für Lebensversicherungen

Viele britische Lebensversicherungen mit Kunden im Ausland haben inzwischen Niederlassungen in einem EU-Staat. Nur so dürfen sie weiterhin mit Kunden zum Beispiel in Deutschland Geschäfte machen. An den Leistungen und Ansprüchen ändert sich damit in der Regel nichts.

Probleme könnte es allerdings geben, wenn die Versicherung in Schieflage gerät und zahlungsunfähig wird. Denn: Der britische Entschädigungsfonds für solche Fälle gilt bei Tochtergesellschaften in anderen EU-Staaten nicht.

Erspartes bleibt geschützt

Wer sein Geld auf dem Konto einer britischen Bank hat, braucht sich in der Regel keine Sorge um die Absicherung seines Vermögens machen. Die Europäische Einlagesicherung gilt auch im Fall eines „No-Deal“-Brexits.

Stand: 30.01.2020, 13:46