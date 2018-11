Am Black Friday (23.11.) und am Cyber Monday (26.11.2018) werden nach Schätzungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) etwa 2,4 Milliarden Euro umgesetzt. Stimmen die Schätzungen, sind das 15 Prozent mehr als 2017. Die aus den USA importieren Schnäppchentage entwickeln sich als Alternative zum klassischen Winterschlussverkauf.

Experte: Handel braucht Kaufanreize

" Aktionstage wie der Black Friday oder der Cyber Monday werden immer wichtiger für den Handel ", ist der Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU überzeugt: " Wir haben gesättigte Märkte in Deutschland. Da braucht man solche Anlässe, damit die Leute mehr kaufen. "

Doch die frühe Schnäppchenjagd ist nicht unumstritten. " Schon zu Beginn des wichtigen Weihnachtsgeschäfts mit Preisnachlässen um sich zu werfen, macht eigentlich keinen Sinn. Die Rabatte sollten erst am Ende der Saison kommen ", urteilt Branchenkenner Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Die Händler hätten aber kaum eine Wahl, meint Kai Hudetz vom Institut für Handelsforschung in Köln: " Wer nicht mitmacht, muss befürchten, am Ende auf seinen Waren sitzenzubleiben ."

Gefährliche Situation für Händler

Diese Erfahrung machte im vergangenen Jahr Deutschlands größter Elektronikhändler Ceconomy, der unter anderem die Media-Markt- und Saturn-Märkte betreibt. Auf der einen Seite war der Black Friday 2017 der umsatzstärkste Tag in der Geschichte des Unternehmens. Andererseits sorgten die Verkäufe dazu, dass das Geschäft im Dezember schlechter lief als erwartet und sich neue Geräte in den Filialen und Lagern stapelten. Unter dem Strich machte der Elektronikhändler im Weihnachtsgeschäft deutlich weniger Gewinn als im Vorjahr.