Woher der Begriff "Black Friday" kommt, darüber rätseln selbst die Fachleute: Möglicherweise weil die Straßen früher an diesem Tag schwarz vor einkaufenden Menschen waren – oder weil die Händler dann schwarze Hände vom vielen Geldzählen hatten, heißt es. Klar ist nur: Der "Black Friday" ist eine Erfindung US-amerikanischer Geschäfte. Mit ihm starten sie in den USA traditionell das Weihnachtsgeschäft – immer am Freitag nach Thanksgiving, einem Brückentag, an dem viele Zeit zum Einkaufen haben.

Diese Tradition hat mittlerweile auch in Deutschland Fuß gefasst. Hierzulande wirbt besonders der Onlinehandel immer intensiver mit dem "Black Friday", aber auch stationäre Geschäfte und Kaufhäuser beteiligen sich daran.