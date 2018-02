Bargeldlos Parken mit Parking-Apps

Minutengenaues Parkticket

Der Vorteil liegt in der minutengenauen Abrechnung. Anstatt im Vorfeld für einen zu langen oder zu kurzen Zeitraum ein Ticket am Automaten zu ziehen, lässt sich das App-Ticket über das Handy individuell verlängern – und zwar auch aus der Entfernung beim Shoppen oder Warten auf den Arzttermin. Beim Anbieter ParkNow ist das überflüssig: Dort läuft das Ticket, bis der Fahrer es manuell beendet.

Geringer Zusatzaufwand für die Ordnungsämter

Für die Kommunen bieten diese Apps einen ganz besonderen Vorteil. Sollten sie flächendeckend zum Einsatz kommen, müssen die Städte nicht mehr die Automaten leeren. Bis es soweit ist, kann es aber noch dauern. In Bielefeld gibt es das App-Parken seit 2015 – gerade einmal zwei Prozent der Autofahrer nutzen es bislang. Deshalb bedeuten die Apps im Moment für die Ordnungsämter einen Zusatzaufwand. Die Mitarbeiter müssen über ein Smartphone kontrollieren, ob das jeweilige Auto ein digitales Parkticket hat. Deshalb schreiben viele Städte ein Hinweisschild hinter der Frontscheibe vor.

Service gibt es nicht kostenlos

Manche Städte subventionieren das digitale Zusatzangebot. Die meisten allerdings nicht. Dort muss der App-Parker eine Gebühr zahlen. Der Marktführer EasyPark nimmt zum Beispiel 15 Prozent der Parkgebühr, aber mindestens 49 Cent. Für Vielparker gibt es eine Flatrate für 4,99 Euro im Monat. Der größte Konkurrent ist günstiger: ParkNow verlangt 25 Cent pro Parkvorgang oder 2,99 Euro für die Flatrate. Die anderen Anbieter (Yellowbrick, TraviPay, Trafficpass, Park and Joy und moBiLet) liegen in ähnlichem Bereich. Insgesamt gibt es derzeit sieben App-Anbieter in Deutschland. Manche sind aber nur in wenigen Städten verfügbar.