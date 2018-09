Die Bank in der Hosentasche: Wie gut funktionieren Banking-Apps?

Banking mit dem Smartphone wird immer beliebter

Überweisungen per Internet, zuhause am PC, daran haben sich die meisten Bankkunden schon gewöhnt. Vielen bleibt auch nichts anderes übrig, denn die Banken haben in den letzten Jahren zahlreiche Filialen geschlossen. Inzwischen geht der Trend noch weiter: Banking-Apps für das Smartphone werden immer beliebter; 40 Prozent der Online-Kunden nutzen ihr Handy für Überweisungen und Co. Finanztest hat die wichtigsten Apps unter die Lupe genommen und auf Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit getestet.