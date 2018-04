Video starten, abbrechen mit Escape Ausgerechnet - Zoo | 30.04.2018 | 43:29 Min. | WDR

Ausgerechnet - Zoo

In Nordrhein-Westfalen gibt es 12 Zoos, so viele wie in keinem anderen Bundesland. 6 Millionen Besucher zählen die NRW-Zoos jährlich. Aber was kostet ein Zoo?