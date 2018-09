Ausgerechnet Kreuzfahrt: So viel kostet der Urlaub auf dem Meer

Auch wenn man eine Pauschalreise gebucht hat, ist nicht alles im Reisepreis enthalten: Der Kaffee zwischendurch, die Cola am Pool und der Cocktail am Abend sind nicht inklusiv. Alternativ kann man verschiedene Getränkepakete buchen, die sich aber nicht für jeden rechnen. Auch Essen in den Spezialitätenrestaurants kosten extra. Wer nicht über ein üppiges Budget verfügt, bleibt besser in den mitgebuchten Buffet- und Hauptrestaurants.