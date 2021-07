Ausgerechnet – Ferienparks

Mit jeder Menge Freizeitangebote wie zum Beispiel Fahrradverleih, Klettern und Kinderanimation versuchen die Ferienparkbetreiber ihre Gäste auf dem Gelände zu halten, damit sie im Park ihr Geld ausgeben. Oder es entsteht sogar ein Ferienpark rund um eine große Attraktion, wie zum Beispiel das tropische Badeparadies "Tropical Island" südlich von Berlin.

Reporter Daniel Aßmann geht hier und an der Mosel dem Phänomen Ferienpark auf die Spur. Was sind Familien bereit auszugeben, damit die Kinder glücklich sind und sie einen stressfreien Urlaub haben? Was kostet ein Kurzurlaub in Ferienparks und welche Angebote sind im Preis inbegriffen? Wo und wie kann man sparen?