Pfingstferien in NRW

Die beste Nachricht zuerst: 2018 wird es in NRW eine Woche richtige Pfingstferien geben! Von Pfingstmontag (21. Mai) bis Freitag (25. Mai) bleiben die Schulen hier geschlossen. Der Grund: In 2017 entfielen zwei Feiertage auf die Herbstferien, außerdem liegen Weihnachten und Neujahr auf Montag beziehungsweise Dienstag innerhalb der Weihnachtsferien. Dadurch seien mehrere "ungenutzte" Ferientage aufgelaufen, die man in 2018 abfeiern könne, erklärt das Schulministerium.