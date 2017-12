Geschenke-Check - Systeme für Filterkaffee

Manche Methode benötigt Zeit und Ruhe

Formschön, aber durchaus teuer, ist die Chemex. Das Glasgefäß weckt nicht zufällig Erinnerungen an den Chemieunterricht. Ein deutscher Chemiker entwickelte die bauchige Kanne in den 40er Jahren. Hier wird ein eigener Filter extra gefaltet, der Kaffee nach und nach aufgebrüht. "Geschmacklich absolut toll, aber für den schnellen Kaffee im Alltagsstress sicher nicht der Favorit", so die Barista, "eher was für den Kaffeetrinker mit Ruhe." Die Chemex hat ihren Preis. Das Einsteigermodell kostet 39,90 Euro; dazu kommen noch die Filter.