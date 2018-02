Wohnen Sie in einer reichen Kommune in NRW? Glückwunsch! Dann sparen Sie vermutlich bares Geld. Denn ärmere Kommunen belasten ihre Bürger oft deutlich stärker. Zum Teil sind die Unterschiede bei Steuern und Gebühren geographisch bedingt.

In Flächenkommunen fallen etwa höhere Abwassergebühren an als in dicht besiedelten Gebieten. Noch entscheidender aber ist die finanzielle Lage. Gemeinden, die hohe Schulden oder Probleme mit dem Haushaltsausgleich haben, verlangen im Schnitt höhere Steuern und Gebühren als reiche Kommunen. Das zeigt eine WDR-Analyse.