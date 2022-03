Eine Besonderheit Ferndorfs sind die zahlreichen Hütten im Wald. Sie sind aus der Haubergstradition hervorgegangen, haben den Hirten als Schutzhütten gedient. Heute sind sie entweder in Privatbesitz oder gehören Vereinen, die sich liebevoll um ihre Erhaltung kümmern. Hier die CVJM -Hütte, die seit 2016 den "HadZmichis" gehört, den Mitgliedern des Vereins "HadZmich". Das ist die Kurzform für "Hödde a d'r Zetzemich", "Hütte am Zitzenbach". Die "HadZmichis" bieten auch Führungen durch das Tal an mit anschließender gemütlicher Einkehr in ihre Hütte.