Alle Gräber sind in Richtung Osten ausgerichtet. Die Kreuze stehen am Fußende der Gräber. " Der Tote schaut das Kreuz an und in Richtung Osten zur Auferstehung ", erklärt Johannes Tigges, der sich mit der Geschichte Wormbachs intensiv beschäftigt hat und regelmäßig Führungen anbietet. Ein niederländischer Reisebuchautor hat den Wormbacher Friedhof als schönsten Kirchhof der Welt bezeichnet.