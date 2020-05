Grillen - Rezepte, Recht und richtig Einkaufen

Eine andere Variante sind Grillkäse wie Halloumi - hier sollte man aber eine Unterlage nutzen, da der Käse sonst schnell in die Glut tropft.

Es gibt aber auch spezielle vegetarische Würste aus Seitan, Tofu oder Lupineneiweiß. Der Salzgehalt dieser Ersatz-Würste ist in der Regel so hoch wie bei normalen Würsten auch. Sie reagieren aber anders auf die Hitze - so werden beispielsweise Soja-Würste wegen ihres hohen Wassergehalts nicht so schnell braun.