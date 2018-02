Ein Paradies für Wasservögel. Viele Entenarten, aber auch diverse Gänse und sogar Eisvögel und Austernfischer können im Wildpark beobachtet werden. Der "Herz"-Teich ist nicht nur Herz-Stück der Parkanlage, sondern auch in Herz-Form angelegt. Vor allem in den Sommermonaten ist er beliebter Treff für Verliebte, die abends die Bänke am Teich bevölkern.