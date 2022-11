Der Park ist ständig frei zugänglich. Die Jahrhunderthalle ist gewöhnlich nur im Rahmen von Veranstaltungen zu besichtigen.

Führungen buchbar bei der Bochum Marketing GmbH , Huestraße 21 – 23, 44787 Bochum, Tel. : 0234 90496-30

Bochum Touristen-Info Hotline: Tel. : 0234 963020

Anfahrt:

Eingabe ins Navi: Parkhaus Westpark, An der Jahrhunderthalle, 44793 Bochum oder Parkplatz Alleestraße 128, 44793 Bochum

A40 bzw . A448 bis Dreieck Bochum-West, aus Richtung Dortmund links, aus Richtung Essen rechts abbiegen auf die Wattenscheider Straße Richtung Bochum Innenstadt, nach etwa einem Kilometer an der großen Kreuzung geradeaus, im Kreisverkehr in die Straße "An der Jahrhunderthalle" fahren und hier im Parkhaus parken. Ein kleinerer Parkplatz befindet sich in der Alleestraße 128. Dazu auf der Wattenscheider Straße an der großen Kreuzung rechts halten und dann in die nächste Straße (Alleestraße) links abbiegen.

Öffentliche Verkehrsmittel