Lidl-Produkte schnitten im Durchschnitt besser ab

Stiftung Warentest hat sich in den vergangenen 15 Jahren in zehn Produkttests mit Baumarktprodukten vom Discounter beschäftigt sowie in mehreren Schnelltests. Untersucht wurden Bohrhämmer, Wandfarben, Stichsägen, Kettensägen, Ast- und Gartenscheren, Hochdruckreiniger, Holzlasuren, Hammersets, Schlagbohrer, Gartenhäcksler, Winkelschleifer und Stromkostenmessgeräte.

Bei den ausgiebigen Produkttests hat Lidl gegenüber Aldi Nord knapp die Nase vorn. Die Lidl-Produkte schneiden im Durchschnitt mit "befriedigend" (3,1) ab. Aldi Nord bekommt im Schnitt nur ein "ausreichend“ (3,9).

Die Testergebnisse im Überblick: