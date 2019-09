Die Auswahl der richtigen Werkstatt hängt von mehreren Faktoren ab - etwa dem Alter des Autos oder dem Umfang der nötigen Arbeiten. Regelmäßige Inspektionen sind nicht billig, sorgen aber für Sicherheit und helfen dabei, spätere Reparaturkosten zu vermeiden. Außerdem bekommt man für "scheckheftgepflegte" Autos beim Verkauf mehr Geld.

Vertragswerkstatt oder freie Werkstatt?

Eine Vertragswerkstatt bietet sich immer dann an, wenn die Probleme nicht gleich identifiziert werden können oder komplizierte Reparaturen anstehen. Wegen der Erfahrung mit den jeweiligen Automarken fällt den Vertragswerkstätten das Aufspüren der Fehler leichter. Das hat allerdings seinen Preis.

Weniger ins Geld gehen meist freie Werkstätten. Hier werden oft günstigere Stundensätze berechnet, der Arbeitsschwerpunkt liegt bei Wartungs- und Standardarbeiten. Bei Reparaturen werden meist preiswertere Teile aus dem freien Handel verwendet. Hier sollte man darauf achten, dass Teile verwendet werden, die Originalteil-Qualität haben.

Gibt's Komplettpakete und was ist darin enthalten?

Gerade für Standard-Leistungen wie regelmäßige Inspektionen bieten viele Werkstätten Komplettpakete an. Dabei sollte man auf den Umfang des Pakets achten. Meist sind die Kontrolle der Scheinwerfer, Reifen und der Fahrzeugelektronik inkludiert.

Sind Beratung und Kostenschätzung seriös?

In der Werkstatt sollte man möglichst konkret vereinbaren, was gemacht werden soll und wie hoch der Preis dafür ist. Dieser Kostenvoranschlag sollte verständlich und nachvollziehbar sei. Um böse Überraschungen zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Werkstatt sich in jedem Fall nach der ersten Kontrolle des Fahrzeugs meldet und die weiteren Schritte mit dem Kunden abspricht - inklusive der dabei zu erwartenden Kosten.