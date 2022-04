1,3 Kilometer lang ist der barrierefreie Weg, der durch das Naturerlebnisgebiet Haus Heidhorn in der Nähe von Münster führt. Ideal geeignet für Menschen, die einen Rollstuhl, einen Rollator oder eine Gehhilfe benutzen.

Auch für Familien mit Kinderwagen eignet sich dieser ebene, stufenlose Weg. Zu entdecken gibt es eine Menge: Insgesamt neun interaktive Infostationen stellen Lebensräume wie Kleingewässer, Moore, Totholz oder eine Heidelandschaft vor und zeigen uns, wer und was in unseren Teichen, auf Wiesen und in unseren Wäldern lebt und wächst.

Im Bienenhaus kann man die fleißigen Insekten beobachten, im Bauerngarten Ideen für den eigenen Garten oder Balkon sammeln. Oder man entspannt mitten auf einem Weiher – auf langen Stegen, die uns das Gefühl geben, Teil dieser Wasserwelt zu sein.

Alle neun Stationen sind zugeschnitten auf Menschen mit Einschränkungen: Die Infotafeln sind entsprechend tief und schräg angebracht, die nachgebauten Lebensräume, etwa der eingefasste Teich, haben eine Höhe, die für Rollstuhlfahrer oder Kinder gut einsehbar ist.

Die Texte der Infotafeln sind teils auch in Brailleschrift zu lesen. Es gibt zudem einen barrierefreien Picknickplatz und einen Barfußpfad.