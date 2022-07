Spaziergang auf dem "Wasser-Weg" durchs Essener Deilbachtal

Stand: 02.07.2022, 00:00 Uhr

Gerade an heißen Sommertagen hat man bei einem Spaziergang gern kühlendes Nass in der Nähe – insgesamt sieben "Wasser-Wege" gibt es in NRW , der letzte wurde erst 2019 eröffnet und führt durch das Deilbach-Tal zwischen Essen und Velbert.

Von Ulrike Modrow