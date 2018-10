Der Waschbär – ein lästiger Mitbewohner

Problem Waschbär

Waschbären haben sich vor allem bei uns in NRW in den letzten Jahrzehnten rasant vermehrt und sorgen für jede Menge Ärger: Sie räumen Mülltonnen leer, randalieren auf Dachböden und bringen auch zum Teil das natürliche Gleichgewicht in den Wäldern durcheinander. Der Waschbär stammt ursprünglich aus Nord- und Mittelamerika. In Deutschland leben heute bereits über eine Million Waschbären, schätzen Experten.

Waschbären-Hochburg NRW

Die Regionen Ostwestfalen-Lippe und Süderbergland (NRW/Hessen) haben nach Angaben des NABU die höchsten Bestandsdichten in Nordrhein-Westfalen. Auch in den anderen Regionen des Landes nimmt die Zahl der Waschbären stetig zu. Einzig im Kreis Höxter, ganz im Osten des Landes an der Grenze zu Hessen, scheint das Waschbär-Fassungsvermögen ausgereizt zu sein. Dort gibt es keinen Zuwachs mehr. Der NABU schätzt, dass im Kreis Höxter 10 bis 15 Tiere pro 100 Hektar leben.

Schwer zu vertreiben

Licht, unangenehme Geräusche oder Gerüche vertreiben einen Waschbären nur für kurze Zeit. Auch Hausmittel wirken nur begrenzt. Waschbären passen sich ihrer Umgebung an, gewöhnen sich schnell an die Veränderungen und kommen nach wenigen Tagen wieder zurück. Es besteht aber die Chance, die vorrübergehende Abwesenheit des Waschbären so schnell es geht zu nutzen, um alle möglichen Eingänge zu verschließen.