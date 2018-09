Wandern - die richtigen Schuhe und Socken

Als Fachjournalist ist Klaus Dahlbeck seit Jahren Spezialist fürs Zufußgehen. Er beantwortet für uns die wichtigsten Fragen rund um den richtigen Wanderschuh.

Was sollte beim Kauf der Wanderschuhe beachtet werden?

Richtige Schuhwahl richtet sich nach dem Einsatzzweck. Vor dem Einkauf muss ich mir also die Frage stellen, wo will ich den Schuh hauptsächlich nutzen: Für leichte Inselwanderungen durch sandiges Gelände sind leichte, flexible Schuhe mit wenig ausgeprägtem Profil empfehlenswert. Auf nassen, matschigen Strecken braucht es ebenfalls flexible Sohlen, aber mit stärkerem Profil.

Eine Goretex-Membran zum Schutz gegen Wasser ist auch hilfreich. Im Gebirge und auf Klettersteigen helfen am besten feste Bergstiefel, die über die Sprunggelenksknöchel hinausgehen. Werden Schneehöhen erreicht, sollten die Schuhe auch tauglich für Steigeisen sein.

Wie lange muss ich die Schuhe einlaufen?

Die allermeisten Schuhe werden in einem sofort tragbaren Zustand verkauft. Wichtiger ist, dass der Fuß sich an den Schuh gewöhnt. Es geht also darum, sicherzustellen, dass das Gesamtpaket gut funktioniert und der Fuß mit Socken und Schuh harmoniert. Zwei bis dreimal auf Strecken laufen, die von mal zu mal länger werden, sollte aber reichen.

Problem Socken? Welche sind die Richtigen?

Wichtig ist, dass sie gut sitzen, angenehm weich sind und keine Falten werfen. Eine Socke mit Schurwollanteil hält besser warm als reine Baumwolle oder synthetische Stoffe. Und entwickelt weniger Geruch - was man auf einer Mehrtagestour schätzen lernt, weil man ja nicht zig paar Socken im Rucksack mitschleppen will.

Schuhe und Socken sind nicht immer schuld - worauf kommt es bei der Fußpflege an?

Drei Dinge kann der beste Schuh nicht kompensieren: fehlendes Training, falsch geschnittene oder zu lange Fußnägel und zu trockene Haut. Letzterem kann man mit Eincremen vorbeugen.