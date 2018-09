Unterwegs auf dem Köhlerpfad kommt man immer wieder an Kohlenmeilern vorbei. Sie wandeln Holz in Holzkohle um. Früher haben die Walpersdorfer diese Holzkohle an die Siegerländer Hütten verkauft, die damit das Erz schmolzen. Reinhold Wagener stammt aus einer Köhlerfamilie. Sein Vater war der letzte hauptberufliche Köhler im Ort. Reinhold Wagener könnte ohne die Köhlerei nicht sein, hat im Laufe der Jahre an junge Männer das alte Handwerk weitergegeben.