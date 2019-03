"Bäume des Jahres" mit Schautafeln am Wegesrand

Seit 1989, also seit 30 Jahren, werden die "Bäume des Jahres" von einem Expertengremium gekürt, Schirmherrin der Aktion ist die Bundesministerin für Landwirtschaft Julia Klöckner. Jeweils im Oktober wird eine neue Baumart mit dem Titel ausgezeichnet und dann im darauffolgenden Frühling in einer Pflanzaktion in den Essener Wald gesetzt. So ist inzwischen ein "Waldlehrpfad" entstanden, der auf Schautafeln am Wegesrand über Bedeutung und Besonderheiten des jeweiligen Baumes informiert. Startpunkt für einen Spaziergang ist der Waldfriedhof "An der Nittlau", hier gibt es auch eine Übersichtstafel.