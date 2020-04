Wachstücher - gute Alternative zur Klarsichtfolie?

Wachstücher bestehen in der Regel aus Baumwolle, die mit Bienenwachs oder Jojobaöl imprägniert werden.

Jojobaöl ist auch bekannt als "Jojoba-Flüssigwachs", "Simmondsiawachs", "Jojoba liquid wax" oder "Jojoba oil". Dabei handelt es sich um ein Wachs, das durch Kaltpressung aus den reifen Samen der Pflanze Simmondsia chinensis gewonnen wird.

Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung ( BfR ) ist Jojoba für die Verwendung in Lebensmitteln nicht geeignet: "Da ein Übergang von Jojobaöl von einem Lebensmittelkontaktmaterial wie den beschriebenen Tüchern in Lebensmittel wahrscheinlich ist, sollte Jojobaöl nicht in diesem Zusammenhang verwendet werden."

Bei Ratten hat man festgestellt, dass Jojobaöl die Zellen des Darms schädigt. Deshalb sollten Lebensmittel im besten Fall nicht in direkten Kontakt mit dem Wachstuch kommen, weil sich so Schadstoffe übetragen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Tücher nur zur Abdeckung offener Gefäße nutzen.