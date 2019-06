Die Via Celtica ist ein insgesamt 14,5 Kilometer langer Wanderweg, der rund um Dotzlar bei Bad Berleburg führt. Die Route verknüpft Orte miteinander, die man mit den Kelten in Verbindung bringen kann: Es geht vorbei an einer Quelle, die in einem Wald mit majestätischen Erlen liegt, durch eine Wacholderheide mit mächtigen Fichten, wir treffen immer wieder auf die Eder und laufen durch einen mystischen Wald, wo Bäume stehen, deren Äste wie riesige Arme aussehen.

Zu Quellen und Bäumen hatten die Kelten ein besonderes Verhältnis. Dieser Weg spürt ihrer Lebensart nach. Der Wanderer geht auf ihren Spuren durch eine beeindruckende Landschaft und Natur. Zielpunkt ist der Berg, auf dem eine keltenzeitliche Burganlage gestanden haben soll.

Wer nicht die gesamte Strecke der Via Celtica gehen möchte, der kann sich reizvolle Abschnitte heraussuchen und diese erwandern.

Der mystische Wald "In der Honert", von dem im Beitrag die Rede ist, ist zu erreichen über den Wanderparkplatz hinter Dotzlar. Einfach durch Dotzlar hindurchfahren in Richtung Bad Berleburg/Meckhausen, die Eder überqueren und dann liegt der Parkplatz links. Um in die Honert zu gelangen, queren wir zu Fuß die Straße. Ab dort ist die Via Celtica ausgeschildert. Es geht zu Beginn eine Steigung hinauf. Das Wegezeichen ist ein Sechseck. Der gesamte Wanderweg ist sehr gut markiert.

Auf der Via Celtica ist festes Schuhwerk notwendig. Wer den gesamten Weg geht, braucht eine gute Kondition, Trittsicherheit und Wegzehrung für einen Tagesmarsch.