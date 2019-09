Über 20.000 Verbraucher haben nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DHU) bei der Wahl des "Goldenen Geiers" abgestimmt. In dem zweistufigen Verfahren konnten die Verbraucher zunächst die ihrer Meinung nach unnötigen Verpackungen nominieren und in einer finalen Runde aus sechs Vorschlägen die Gewinner des Negativpreises wählen.

Negativ-Sieger: 0,33 Liter Vittel im Achterpack

Als unsinnigstes Produkt wurde das aus Frankreich importierte und mehrfach in Einweg-Kunststoff verpackte Mineralwasser Vittel der Nestlé Deutschland AG ausgewählt. Die Einweg-Plastikflaschen sind nach Meinung der DHU umweltschädigend, weil sie für jeden Abfüllprozess energie- und ressourcenintensiv neu hergestellt werden müssen.

Bei den Vittel-Flaschen von Nestlé komme noch hinzu, dass das Mineralwasser aus Frankreich rund 920 Kilometer nach Deutschland transportiert werde, obwohl es in Deutschland mehr als einhundert Quellen und Mineralbrunnen in der Region gibt.

Goldener Geier für kleine Flaschen in Schrumpffolie

"Durch den Verkauf in der kleinen Füllgröße 0,33 Liter und der Verpackung als Achterpack in einer Schrumpffolie wird die Ressourcenvergeudung noch verschlimmert", erklärt die DHU. Das sei ein ökologischer Irrsinn sowie ein Angriff auf die regionalen Mehrweg-Strukturen in Deutschland.

Die weiteren Kandidaten für den Negativpreis