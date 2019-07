Video: Weg frei für den Elektro-Roller: Wem gehören unsere Straßen?

Da rollt was auf uns zu: Was in anderen europäischen Ländern längst Alltag ist, soll bald auch durch deutsche Städte fahren: Elektro-Tretroller. Und die sollen nur der Anfang sein. Unternehmen rüsten sich bereits für die neue Mobilität in den Städten, für Hoverboards, Segways Monowheels und vollautomatische Kabinenroller – doch kommen Fußgänger dabei unter die Räder? Und was ist auf dem Land? Viele Menschen jenseits der großen Städte sind auf das Auto angewiesen. Kritiker warnen: Wir fahren mit Vollgas ins Verkehrs-Desaster. | video | daserste