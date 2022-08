Das Wandern ist des Müllers Lust: Spaziergang um die Tüshaus-Mühle in Dorsten

Stand: 28.08.2022, 00:00 Uhr

Sie ist die einzige noch voll funktionsfähige Wassermühle in NRW – die historische Tüshaus-Mühle in Dorsten. Am Rand des Waldgebietes Üfter Mark, wo der Hammbach zum Mühlenteich gestaut wird, liegt das 400 Jahre alte Kulturdenkmal zudem in einer reizvollen Landschaft, die sich für tolle Spaziergänge anbietet.

Von Ulrike Modrow