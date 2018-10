Es ist laut. Richtig laut. Aber nicht unangenehm laut. Denn die Tonmischung ist perfekt. Und die Songs, die hier gesungen werden, brauchen Kraft. Los geht es mit "Revolution" von den Beatles, der erste Song des berühmten "Weißen Albums". John Lennon hat es gedichtet, es war der Beginn seiner Zeit als politischer Aktivist gegen den Vietnamkrieg und alle Formen der Unterdrückung. Es war das Jahr 1968, eine Zeit der Aufbrüche und großen Träume.

Musik, die die Welt verändern kann

Patrick Sühl

Gesprochene Texte gibt es nicht in der Show "Take a Walk on the Wild Side". Regisseur Thilo Borowczak erzählt nur mit Musik und Bildern vom Willen, die Welt zu verändern. Und was daraus geworden ist. Vor der Pause geht es in die 60er und 70er Jahre. Der unfassbar stimmstarke Patrick Sühl steht über einem Schacht, aus dem ein Wind weht und seine langen Haare in die Luft reißt. Dazu röhrt er "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones. Und natürlich gibt es den Titelsong, Lou Reeds "Take a Walk on the Wild Side".

Kurze Verschnaufpause vor dem Höhepunkt

Dann – nach der Pause – wird es zunächst gedämpfter. Es geht um Drogenmissbrauch und Kriminalität, die Schattenseiten der Schrankenlosigkeit. Die Sängerin Vanessa Henning aus Hagen hat einen der berührendsten Momente des Abends, als sie "I don't like Mondays" von den Boomtown Rats singt. Es ist die Geschichte des Amoklaufs einer 16-Jährigen, die zur Erklärung sagte, sie möge keine Montage. Vanessa Henning wird nur vom musikalischen Leiter Andres Reukauf am Keyboard begleitet. Ein Innehalten, fast wie ein Chanson.

Laut, lauter am lautesten

Bevor die Stimmung wieder anzieht und es niemanden mehr auf den Sitzen hält. Die Wahnsinnsband, aus der Saxophonist Andreas Laux mit unglaublichen Soli herausragt, macht richtig Dampf. Und am Schluss ist aus der Rockshow wirklich eine Undergroundparty geworden. Die Zuversicht vom Anfang ist wieder da, die Kraft zu träumen. Und neben den 50- und 60-Jährigen, deren Musik hier gespielt wird, feiern auch 80-jährige Opernabonnenten und junge Leute mit. Es ist laut. Richtig laut. Wunderbar laut.