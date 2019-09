Der Wald lehrt uns so viel. Auch der Borkenkäfer. Er zeigt uns ganz deutlich, wie krank und schwach die Fichten tatsächlich sind. Jahrzehntelang ist die Monokultur gut gegangen. Nun schaffen es zwei trockene Sommer, ganze Fichtenwälder niederzustrecken. Ein Umdenken ist gefragt. Auf dem Tannenpfad kann man vielleicht ein wenig in die Zukunft schauen. Dort steht ein Bergmischwald. Der ist stabil und vielfältig. Zu ihm gehören Ahorn, Douglasie, Fichte, Eberesche und eben die Tanne. In Mischung!

Die Tanne will mit genau diesen Nachbarn leben. Sie will Vielfalt um sich herum. Denn Vielfalt bedeutet Stabilität. Auf dem Tannenpfad auf Hohenroth bei Hilchenbach im Siegerland kann der Wanderer das sehr gut beobachten. Der Tannenpfad ist nicht lang, aber man kann sich lange dort aufhalten, wenn man die Bäume in diesem Bergmischwald eingehend betrachtet. Am besten ein Bestimmungsbuch mitbringen.