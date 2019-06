Teuer wird's in Italien

Besonders große Preisunterschiede gibt es an der deutsch-luxemburgischen Grenze und in Richtung Osten beziehungsweise Südosten: Österreich, Tschechien und Polen bieten günstigere Super-Preise als Deutschland. Auf der Reise in Richtung Italien sollte man also in Österreich nochmal tanken.

Apps helfen beim Tankstellenfinden

Für die Fahrt durch Deutschland helfen mehrere Tankstellen-Apps, die regelmäßig die Preise in Echtzeit anzeigen. In den Nachbarländern haben manchmal Automobilclubs, wie der ÖAMTC in Österreich, vergleichbare Apps.

