Woran erkennt man manipulierte Fahrzeuge?

Wer einen Gebrauchtwagen kauft, sollte in jedem Fall den Kilometerstand mit in den Kaufvertrag aufnehmen. Gut investiert ist auch das Geld für einen Gebrauchtwagencheck in der Werkstatt - dort wird zwar nicht der Tacho untersucht, es können aber eventuell Hinweise auf eine Manipulation gefunden werden.

Zudem sollten die Gebrauchsspuren am und im Fahrzeug mit der Laufleistung übereinstimmen - abgewetzte Sitze, Armaturen oder Pedale können einen Hinweis auf die Nutzungsintensität geben. Schließlich können Dokumente wie das Serviceheft oder Aufkleber im Motorraum Aufschluss über frühere Tachostände geben.