Netflix, Spotify und Co. im Test – wer streamt am familienfreundlichsten?

Streamingdienste boomen. Mit einer wachsenden Zahl an Eigenproduktionen und einer größeren Auswahl an Musik und Filmen locken Netflix, Spotify und Co. immer mehr Nutzer in ihre Abonnements. Aber nicht jeder, der einen der Dienste nutzt, braucht einen eigenen Account: Die Abos lassen sich häufig teilen. Dennoch gibt es dabei einige wichtige Dinge zu beachten.

Spotify-Paket lässt Familie gleichzeitig Musik hören