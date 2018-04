Für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "test" (25.04.2018) prüften die Experten acht Rasenroboter, fünf davon für Rasenflächen bis 1.000 Quadratmeter und drei für größere Gärten. Die Preise reichten von 800 bis 2.850 Euro.

Gefahr für spielende Kinder

Sechs von acht Robotern mähten den Rasen einwandfrei, auch an Stellen, an denen sie oft rangieren, etwa vor der Ladestation. Dennoch bekamen diese Geräte wegen des Unfallrisikos am Ende nur die Note "befriedigend".

Zwar erkannten alle Mäher ein stehendes Kleinkind, aber bei einem Krabbelkind wird es kritisch. Hier fuhren die Modelle von Honda und Robomow auf eine Fußattrappe auf, was bei einem spielenden Kind zu Schnittverletzungen führen würde. Dafür verteilten die Prüfer ein "mangelhaft".

Und vor einer simulierten Kinderhand machte keines der Modelle halt, was die Prüfer als erhebliches Sicherheitsrisiko werteten.

Testsieger bekommen nur "befriedigend"

Testsieger für Rasenflächen bis 1.000 Quadratmeter mit der Note "Befriedigend" (2,7) ist der Gardena smart Sileno, der im Handel rund 1.600 Euro kostet. Das gleiche Testergebnis erzielte der Husqvarna Automover für Flächen über 1.000 Quadratmeter (2.760 Euro).

Stand: 25.04.2018, 10:00