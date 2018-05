Spaziergang rund um Blomberg

Blomberg, ein malerisches Kleinod

In der Stadt Blomberg können Sie die Reste der mittelalterlichen Befestigungsanlage und die vielen reizenden bepflanzten Plätze in der Stadt bewundern. In dem historischen Stadtkern wurden seit 1881 von den rund 250 Fachwerkhäusern etwa ein Drittel saniert. Die Altstadt lockt zudem mit netten Cafés und Bars. Claudia Kracht ist mit Detlef Stock von der Stadt Blomberg durch das reizvolle Städtchen spaziert.