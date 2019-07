Die Datenlage

Die Daten wurden im Zuge einer Umfrage bei allen 396 Städten und Gemeinden in NRW im Mai und Juni 2019 gesammelt. Dabei wurden alle Kommunen angeschrieben und unter anderem um Angaben zur Anzahl der Spielplätze, der Zahl der Schließungen und dem verfügbaren Etat für Spielplätze gebeten.

Antworten erhielten wir von 198 Kommunen - also exakt der Hälfte aller Gemeinden. In diesen Kommunen leben etwas mehr als 12 Millionen Menschen, so dass die Angaben knapp 70 Prozent der Bevölkerung betreffen.