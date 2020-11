Spazieren zwischen 300 Millionen Jahren Zementgeschichte

Von Claudia Kracht

Eingebunden in die Münsterländer Parklandschaft führt die "Zementroute" an stillgelegten Zementwerken vorbei – durch die Stadtteile Beckum, Neubeckum, Roland und Vellern zu den verlassenen Stätten der Industriekultur, mit Seen, Landschaftsoasen und Fossilien.