Besuch bei Hirsch, Gans, Uhu & Co. – unterwegs im Wildwald Voßwinkel

Von Corina Wegler

Raus in die Natur und Tiere beobachten ist in diesem Corona-November in Zoos und Tiergärten nicht möglich, aber im Wildwald Voßwinkel bei Arnsberg. Hier können Spaziergänger heimische Wildarten wie Hirsche, Rehe und Wildschweine in freier Wildbahn erleben. Dazu noch Bauernhoftiere wie Gänse, Schafe und Esel.