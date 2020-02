Anfahrt

Anreise mit dem Auto:

A42 bis zur Ausfahrt 26 Castrop-Rauxel. Aus Richtung Autobahnkreuz mit der A45 links, aus Richtung Oberhausen rechts abbiegen auf die B235 . An der nächsten Ampel links abbiegen in die Pallasstraße, die in die Oststraße übergeht und die Autobahn quert. Nach ca. 1,7 km links abbiegen in die Dresdener Straße und dann links in die Wittenberger Straße. Gegen Ende der Straße am Rand parken und zu Fuß der Beschilderung folgend vorbei am Spielplatz zum Wildgehege.

Zieleingabe ins Navi :

Wittenberger Straße (z.B. Hausnummer 38) in Castrop-Rauxel

Anreise mit ÖPNV :

Von Castrop Münsterplatz (Nähe Bahnhof Castrop-Rauxel-Süd, mit RB 43 von Dortmund Hbf oder Herne erreichbar) oder Nette/Oestrich S-Bahnhof (mit S2 von Dortmund Hbf oder Recklinghausen Hbf ) mit der Bus-Linie 361 bis Deininghausen. Zu Fuß entlang der Dresdener Straße bis zur Wittenberger Straße und dieser bis zum Waldspielplatz folgen. Das Wildgehege ist ausgeschildert.

Weitere Informationen

Der Park ist rund um die Uhr geöffnet und ohne Eintrittsgeld zugänglich. Wer am Futterautomaten Wildfutter ziehen möchte, sollte ein 50-Cent-Stück mitbringen. Die Automaten wechseln nicht!