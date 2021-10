Der Wiesenlehrpfad, der vom ortsansässigen Heimatverein konzipiert und angelegt wurde, startet an der Alten Schule in Burbach-Holzhausen. In ihren Räumen befindet sich eine Ausstellung über die reiche Natur rund um Burbach. Eine wunderbare "theoretische" Einführung, bevor wir "praktisch" auf den 2,5 km langen Wiesenlehrpfad einsteigen.

Der führt uns aus dem Ort heraus, wir queren die Landstraße L 730 und sind dann mitten in den weiten Wiesen. Endpunkt des Lehrpfades ist der Wetterbach. Von dort aus verlängern wir unseren Ausflug oder gehen zurück. Interessante Schautafeln zu den Naturthemen und der Mühlengeschichte des Wetterbachtals informieren uns während unseres Spaziergangs.

Burbach ist Ausgangsort zahlreicher interessanter Wanderungen, die sich bis in den Westerwald oder nach Hessen ausdehnen lassen. Der "Romantische Hickengrund" etwa führt hier vorbei, schließt an unseren Wiesenlehrpfad an. Einfach den Wetterbach mithilfe der Trittsteine überqueren, schon sind wir auf der Rothaarsteigspur "Romantischer Hickengrund", die auch sehr reizvoll ist.