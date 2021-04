An dieser Stelle im Tal sieht man einen begradigten Abschnitt der Weiß. Früher gab es eine Wiesenbau-Schule im Siegerland, an der Ingenieure ausgebildet wurden, die sich mit Be- und Entwässerung in der Wiesenbewirtschaftung beschäftigt haben. Diese Schule war der Vorläufer des heutigen Fachbereichs "Wasserbau" an der Universität Siegen.