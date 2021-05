Esel wissen ganz genau, was sie wollen. Von ihnen können wir lernen, ein Ziel ins Auge zu fassen und es beharrlich zu verfolgen. Sie sind sanftmütig und haben gleichzeitig einen starken Willen. Sie wollen überzeugt werden und mögen keine Halbherzigkeiten. In der Eseley in Bad Berleburg-Meckhausen werden deshalb auch Coachings mit Eseln als Helfer angeboten.