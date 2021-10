Dörnschlade – Wallfahrtsort zwischen den Dörfern Altenhof und Hünsborn

Die Dörnschlade liegt auf einer Höhe in der Gemeinde Wenden an der Grenze zum Siegerland. Die Kapelle und das Haus, in dem ein Einsiedler lebt, sind umgeben von alten Bäumen. Ein Spaziergang von dort aus führt durch Feuchtwiesen und Wälder, die Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten sind.