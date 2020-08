"Waldbaden" im Uhlenhorster Forst in Mülheim

Von Ulrike Modrow

In diesen Corona-Zeiten sind wir alle oft besonders gestresst – Abhilfe schafft da ein neuer Wellnesstrend, das "Waldbaden". Die Idee kommt aus Japan. Dort heißt es "Shinrin Yoku", was so viel bedeutet wie "Eintauchen in die Waldatmosphäre".