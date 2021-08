Die Wacholderheide in Burbach ist Lebensraum für Vögel, die gerne auf offenen Flächen jagen, aber den Wald zum Nisten brauchen. Der Neuntöter etwa baut seine Nester gerne in Sträuchern. Auch der Raufußkauz und der Tannenhäher sind hier zuhause. In der Heide können wir auch zahlreiche Falterarten bestaunen. All diese Tiere profitieren vom Mosaik-Prinzip einer Heidelandschaft, das sich aus offenen Flächen, vereinzelten Bäumen und Wacholdersträuchern zusammensetzt.