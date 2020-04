Ein Landschaftsidyll mit Vogelvielfalt

Neben zahlreichen Vogelstimmen- CD s gibt es inzwischen viele Apps fürs Handy, die helfen können, anhand des Zwitscherns den jeweiligen Vogel zu erkennen. Dazu reicht es schon, sich in den eigenen Garten zu setzen und genau zuzuhören. Auch in städtischen Parks gibt es zum Trainieren jede Menge Gelegenheit – hier gibt es mehr Vogelarten als in Wäldern!