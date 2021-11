Anfahrt:

Startpunkt für unsere Runde in die Natur der Urdenbacher Kämpe ist der Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg in Düsseldorf.

Baumberger Weg

40593 Düsseldorf

Man hält sich im Uhrzeigersinn und wandert durchs Naturschutzgebiet bis an den Rand von Baumberg. Die Wege durch die große Auenlandschaft sind gut ausgebaut, meist trocken und fast überall barrierefrei.

Kontakt:

Biologische Station Haus Bürgel

Stadt Düsseldorf - Kreis Mettmann e.V.

Urdenbacher Weg

40789 Monheim am Rhein

Tel. 0211 - 99 61 212

info@biostation-D-Me.de