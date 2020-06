INFOS

Der Lyrikpfad an der Strunde

Faltblatt Lyrikpfad downloaden

Ausführliche Informationen über die Quelle und die Geschichte der Strunde findet man unter an der Besucherinformation am nahen Pumpenhaus bei der Quelle in Herrenstrunden.

Anreise

Von Bergisch Gladbach-Stadtmitte auf der L 286 in Richtung Kürten/Wipperfürth.

Parkmöglichkeiten:

im Stadtteil Herrenstrunden an der Kirche und am Industriemuseum "Alte Dombach" (Kürtener Straße)

Eingabe ins Navi:

Herrenstrunden 23 (Parkplatz an der Kirche in Herrenstrunden)

(Bergisch Gladbach)

ÖPNV Busverbindung:

Linie 426 ab Bergisch Gladbach S-Bahnhof bis Haltestelle "Dombach" oder "Herrenstrunden"